BIRAGHI A FV, Ant? Pronto a far del bene

Cristiano Biraghi, presente questa sera come testimonial presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in occasione della cena di gala organizzata da fondazione Ant Italia Onlus per sostenere l'assistenza domiciliare ai bambini malati di tumore, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Queste le parole del capitano viola: "Essere testimonial di questo evento è importante, sono contento. Quando c'è da fare del bene si è sempre a disposizione".

Ha un messaggio da dare per gli italiani e i fiorentini riguardo questa tema?

"Quando si tocca questo argomento è un tema sempre complicato. Questa è un'associazione che aiuta molto determinate persone. Invito tutti i fiorentini e non solo ad informarsi ed aiutare il più possibile".