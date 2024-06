BERGAMO, Italiano e poi la squadra sotto la curva

Fonte: dal Gewiss Stadium, Giacomo A. Galassi

Momenti concitati a fine partita per la Fiorentina al termine della vittoria contro l'Atalanta per 3-2. Prima è stato Vincenzo Italiano ad andare sotto al settore ospiti con i circa 200 tifosi viola che hanno prima applaudito il tecnico viola e successivamente è stato richiamato per qualche parola, poi è stato Cristiano Biraghi a guidare la squadra sotto i tifosi che hanno risposto con cori "solo per la maglia" e un lungo discorso ai giocatori che in silenzio hanno ascoltato prima di prendere la via degli spogliatoi.