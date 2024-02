BENARRIVO, Europa? I viola possono ancora dire la loro

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

A margine dell'evento organizzato per celebrare il quarto anno di attività della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci ha parlato l'ex centrocampista Antonio Benarrivo. Queste le sue parole raccolte da FV: "La cosa straordinaria di certi eventi è rivedere ex compagni di squadra, ringrazio la società di cui fa parte Di Chiara che ci ha dato questa possibilità".

Come è cambiato il calcio?

"C'è che dice che il calcio degli anni Novanta era il più bello. Non sono d'accordo, c'è un'evoluzione, oggi viviamo dei gol bellissimi e nuove regole. Ogni periodo bisogna pensare a cosa si sta facendo".

Cosa pensa di Parisi e Kayode?

"Sono bravissimi, partecipano a tutte le fasi del campo, sia difensiva che offensiva. La Fiorentina sta facendo un buon campionato, è una squadra compatta e giovane".

Si può arrivare in Europa?

"Lo auguro ai viola, c'è sacrificio e quindi sarebbe un premio".

E' stato un mercato deludente quello della Fiorentina?

"Non mi permetterei di dire deludente, penso che una flessione durante il campionato l'abbiano tutte le squadre. Io ho fatto il calciatore per vent'anni quindi lo so bene e credo che la Fiorentina possa ancora dire la sua. Ci sono tante partite e il gruppo è coeso".