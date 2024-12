BELTRAN, Sbagliato approccio nel 2° tempo. Dovevamo essere "animali"

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Oltre al tecnico Raffaele Palladino, dopo il ko con l'Udinese, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran. Ecco le sue parole: “Credo che abbiamo sbagliato solo l’atteggiamento nella ripresa. Dovevamo tornare in campo come “animali” ma non lo abbiamo fatto”.

Sul suo ruolo: “Il mister sa che io sono a disposizione della squadra e gioco dove vuole lui. A me piace stare in attacco”.