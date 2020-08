BARONE, Un piacere vedere Amrabat. Chiesa...

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento di aver rivisto la squadra, il mister, lo staff. Facciamo tutti i controlli e si comincia il ritiro per la prossima stagione".

Amrabat è già in forma?

"E' stato un piacere vederlo finalmente qui con la Fiorentina, ci siamo parlato in inglese".

Si vedranno altre facce nuove?

"Stiamo lavorando, abbiamo fatto già un ottimo mercato a gennaio, siamo contenti dei ragazzi che abbiamo, vediamo le opportunità che nasceranno, ma sarà un periodo abbastanza lungo".

E' arrivato un augurio da Commisso per la nuova stagione?

"Lo stiamo aspettando, siamo come sempre in contatto, c'è suo figlio a Firenze che vive qui come me. Lo aspettiamo, ma tutto sta diventando con i controlli nuovamente difficile".

Il campionato rischia di slittare?

"Al momento il campionato inizia il 19 settembre, se poi la FIGC cambierà idea vedremo nella riunione di Lega, ma penso di no".

Ha visto lo striscione per il mister?

"Gli ho dato un bacio durante il campionato, è un piacere vedere Beppe, siamo tutti contenti che la squadra sia qui".

Le nuove maglie le piacciono?

"La cosa importante è che abbiamo Kappa sul made in Italy che è un bran importante, che siamo una rappresentanza sia per il femminile che il maschile. Tutti e due sono contenti, c'è tempo per parlare del terzo kit".

Sarà allo stadio stasera per l'esordio delle ragazze di Cincotta?

"Sto andando a casa a mettermi il vestito e tra poco sarò di nuovo qua, certo".

Le parole di Commisso su stadio e infrastrutture restano quelle. L'idea è sempre la stessa?

"Certo, quando parla il presidente parla il proprietario e non si cambia idea".

Chiesa, Milenkovic e Pezzella non erano nella foto di presentazione delle nuove maglie. Indizio di mercato?

"E' una situazione di marketing, ci lavora il nostro ufficio alle foto".