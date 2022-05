B. VALERO, Stagione positiva. In società? Ad ora...

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato in occasione del convegno "Il calcio tra storia, narrazione e formazione", al quale era presente anche Firenzeviola.it, soffermandosi su alcune tematiche riguardanti la Fiorentina e sulla stagione appena conclusa.

Neanche il tempo di qualificarsi in Conference League che subito è arrivata la notizia su Torreira che ha scosso l'ambiente, generando anche proteste social con l'ormai famoso #RiscattateTorreira. Cosa ne pensa?

"Non saremmo fiorentini se non facessimo polemica subito. Torreira è un giocatore importante, è stato il perno della squadra in questa splendida annata, e sarebbe bello rivederlo ancora alla Fiorentina"

Ci fosse l'opportunità di entrare in società saresti contento? Si è sentito con qualche dirigente?

"Mi ha fatto piacere tornare al Franchi e salutare nel modo milgiore i tifosi della Fiiorentina, era giusto chiudere il cerchio. Non ho parlato con la società. Attualmente penso solo a continuare a giocare per il Centro Storico Lebonski e a lavorare per Dazn"

Che voto dà alla stagione?

"Il voto è molto positivo. Firenze dopo anni difficili merita questo traguardo importante"

Per uno come lei che ha vissuto quel famoso 4-2 come è stato vedere la Fiorentina battere la Juve l'ultima giornata?

"Era una partita importante e speciale per la Fiorentina, anche se contava poco per la Juve vista la posizione di classifica. In ogni caso battere la Juve è sempre bello"

Con il raggiungimento dell'Europa cosa pensa che serva alla squadra per riconfermarsi e migliorarsi ancora?

"La società deve fare un bel lavoro, due impegni a settimana sono tanti e devi avere una rosa completa per reggere due competizioni. Serve poi confermare la base solida che si è vista quest'anno. Italiano è un ottimo allenatore e sono sicuro che si metterà subito a lavoro per migliorare ulteriormente"