AVV. GALANTI, Decisione probabilmente il 2 aprile

All'uscita dal tribunale di Firenze l'avvocato Sigfrido Fenyes ha rilasciato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, alcune dichiarazioni sull'esito della seduta di oggi; l'avvocato difensore del professor Giorgio Galanti, ai tempi responsabile medico della Fiorentina ed unico imputato nel processo, ha parlato così al termine dell'udienza:"Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa, c'è stato un confronto aperto ed i periti sono stati esaustivi nei chiarimenti richiesti dalle parti. Il processo è stato rinviato per la discussione al 2 aprile, per questa data credo che avremo anche la sentenza. Ancora non mi posso sbilanciare sull'esito, sono emerse diverse prospettazioni. Galanti sta vivendo un momento personale complicato, visto anche il rapporto che lui aveva con Davide Astori".