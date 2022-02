AQUILANI, Oggi non sfruttate occasioni clamorose

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha commentato così la sconfitta pesante con il Sassuolo: "Abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato, a differenza loro che nel primo tempo hanno sfruttato l'unica avuta. Anche nella ripresa abbiamo avuto un paio di occasioni con Distefano non sfruttate poi siamo rimasti in dieci ed inoltre abbiamo subito il quarto rigore in poche partite. Ci sono tante cose da correggere ma il Sassuolo è una squadra organizzata e forte, era già difficile. Siamo infatti tutti là in campionato, stavamo facendo bene ma se non fai gol su occasioni clamorose poi ci sta in svantaggio e in dieci prendere contropiedi perciò c'è qualcosa che va migliorato. Episodi? Non ci dice bene. Mercoledì con il Napoli? E' importante ogni partita e la classifica sotto questo aspetto dell'approccio non mi cambia".