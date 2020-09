AMRABAT, Espulsione ultima di A? Scusate tifosi

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat con la Fiorentina all'interno della Rinascente Lounge dello Stadio "Artemio Franchi" ha parlato anche dell'espulsione all'ultima di campionato. Queste le sue parole nel video realizzato da FirenzeViola.it: "Prima di tutto voglio chiedere scusa a tutti i tifosi della Fiorentina. E' vero, l'ultima partita ho preso un rosso che ad essere onesti poteva essere un giallo, ma capita in tante partite e anche se non ti sembra se è stato deciso così non ci posso fare niente. Dalla seconda partita, prometto, darò tutto me stesso per cominciare la stagione al meglio. Spero che la squadra vinca la prima senza di me".