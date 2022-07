ACF-TRENTO, Formazioni ufficiali: davanti Cabral

Penultimo impegno amichevole in Val di Fassa per la Fiorentina. Nel dodicesimo giorno di ritiro a Moena, dopo una sgambata mattutina a porte chiuse, i viola tornano in campo. Giornata caratterizzata sì dall'arrivo di Dodò, che si è allenato fino a poco fa nel sussidiario accanto al campo di gioco, ma anche dal calore dei tanti tifosi saliti soprattutto per vedere il test amichevole contro il Trento (formazione di Lega Pro) in programma alle 17. Nell'undici iniziale di Vincenzo Italiano spazio a Cabral davanti e Terracciano in porta, nel Trento Federico Simonti (ex capitano della Primavera viola) disputa una gara decisamente speciale. Ecco le formazioni:



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Favasuli, Milenkovic, Nastasic, Rasmussen; Zurkowski, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil. All.: Vincenzo Italiano.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani, Galazzini, Simonti, Ferri, Cittadino; Carini, Saporetti, Ballarini, Barbuti; Belcastro, Pasquato. All: Lorenzo D'Anna.