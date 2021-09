ACF-SAS, Rivivi il live FV del primo successo viola

94' - Finisce qui! La Fiorentina vince 1-0 grazie al gol di Lucchesi al 64' e ottiene la sua prima vittoria in campionato

92' - Tiro rasoterra di Mata e bella risposta di Fogli sul giocatore neroverde

91' - Punizione dal limite dell'area per il Sassuolo: fallo di Frison (ammonito) su Ghilardi e chance importante per i neroverdi

90' - Assegnati 4' di recupero

88' - Doppio cambio viola: dentro Koffi e Falconi, out Egharevba e Gori

86' - Punizione interessante per la Fiorentina che si è guadagnato Bianco; giallo per Abubakar

85' - La Fiorentina adesso fa possesso palla e il Sassuolo non sembra aver la forza di reagire: bene Egharevba che guadagna metri

76' - Altro cambio viola: fuori Lucchesi, dentro Ghilardi

68' - Giallo per Pieragnolo che ha fermato in contropiede Egharevba

66' - Primo cambio per i viola: dentro Munteanu al posto di Distefano

65' - Subito Egharevba in contropiede alla ricerca del 2-0: copre bene la difesa del Sassuolo

64' - GOOOOOOOOL!!! LUCCHESI! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Dagli sviluppi di un corner, salta più in alto di tutti il centrale che con una parabola beffarda mette alle spalle di Zacchi: 1-0 viola

63' - Ancora protagonista Zacchi: su un contropiede viola, Agostinelli si porta avanti il pallone e va al tiro dalla distanza: il portiere mette in angolo

61' - Bellissima parata di Zacchi su un colpo di testa di Egharevba: si salva ancora il Sassuolo col suo portiere

58' - Primo giallo anche in casa viola: l'arbitro lo estrae all'indirizzo di Bianco

57' - Altra ammonizione per un giocatore del Sassuolo, se lo becca Zanelaj

54' - Giallo ad Aucelli per una trattenuta prolungata su Bianco

52' - Che occasione per il Sassuolo: su un calcio di punizione dei neroverdi, dormono tutti e Ferrara va al tiro. Palla in corner

46' - Via al secondo tempo: nel Sassuolo dentro Kumi e fuori Citarella

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo, non molto godibile se non per qualche fiammata della Fiorentina: è 0-0

45' - Assegnato 1' di recupero

40' - Viola in pressing forsennato in questo finale di tempo con un tiro di Distefano che ha visto Zacchi ancora una volta protagonista: bella la discesa di Egharevba che ha aperto l'azione della Fiorentina

37' - Altra grande occasione da gol per la Fiorentina: cross di Bianco dalla destra, colpo di testa di Distefano e grande parata di Zacchi: palla in corner

28' - Bella palla dentro l'area per Distefano che all'ultimo si fa respingere il tiro in angolo: nulla di fatto dal corner

24' - Giocata di Corradini sulla destra che dopo un gioco di prestigio va al tiro: parata centrale di Zacchi

22' - Altro acuto della Fiorentina, stavolta con Agostinelli che prova il tiro dal limite dell'area: palla di poco alta sopra la traversa di Zacchi

15' - Prima azione pericolosa della partita con una bella discesa di Egharevba sulla destra, palla al centro salvata all'ultimo dal Sassuolo

8' - Cambio obbligato per il Sassuolo: si fa male Daniels, al suo posto entra Ferrara

6' - Partita molto combattuta ma senza acuti: ci prova con un diagonale di Aucelli rimpallato

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Sassuolo con quello bianco

Torna il campionato Primavera e oggi il palcoscenico per la Fiorentina di Alberto Aquilani è di tutto rispetto: i baby viola - reduci dal deludente ko di Cagliari maturato al 95' - oggi pomeriggio giocano all'Artemio Franchi e l'avversario sarà il Sassuolo dell'ex tecnico Emiliano Bigica, fermo a un punto in classifica dopo tre turni al pari di Corradini e compagni. Per la Fiorentina l'obiettivo è quello di invertire al più presto la rotta e centrare il primo successo di questa stagione. Queste le formazioni ufficiali del match, che Firenzeviola.it seguirà con il suo consueto LIVE e al quale, dalla tribuna, sta assistendo anche Vincenzo Italiano:

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Agostinelli, Distefano, Gori, Egharevba. All. Aquilani.

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Paz, Miranda, Flamingo, Pieragnolo; Abubakar, Zanelaj, Citarella; Aucelli, Estevez, Daniels. All. Bigica.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.