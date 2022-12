ACF, Novità sugli infortunati: ecco il punto

La novità dall'amichevole con la Primavera è il problema fisico occorso a Rolando Mandragora, uscito al 22'. Il mediano si aggiunge alla lista dei giocatori indisponibili in casa Fiorentina, col club viola che poco fa ha aggiornato la situazione infortunati: oltre a Sofyan Amrabat, ancora in congedo dopo il Mondiale in Qatar, sono sette i calciatori indisponibili.

Per Szymon Zurkowski, dato in partenza a gennaio, il club fa sapere di un problema di lombalgia; Dodò, Jonathan Ikoné e Pierluigi Gollini non hanno preso parte al match per svolgere lavoro differenziato, mentre Nico Gonzalez e Riccardo Sottil stanno proseguendo la riabilitazione, incrementando i carichi di lavoro in vista del rientro. Mandragora, fa sapere il club, è uscito a scopo precauzionale e sarà valutato nelle prossime ore.