ACF-CAGLIARI 6-0, Rivivi il LIVE di FV!

45' - L'arbitro mette fine alla gara senza recupero, visto il risultato dilagante.

42'' - Calcio di punizione dal limite, Montiel fa girare palla per Di Stefano che però manda alto.

37' - Azione in velocità per la Fiorentina, Di Stefano prova a firmare il settimo gol ma la palla finisce sul fondo.

34' - Nuovo doppio cambio viola: Sacchini per Dalle Mura e Tirelli per Spalluto.

29' - Prima ammonizione della partita per i viola (espulsione di Dell'Aniello e ammonizione di Kanyamuna dall'altra parte invece): il giallo tocca al neo entrato Corradini costretto al fallo per un bloccare una ripartenza del Cagliari.

27' - Doppio cambio viola: escono Bianco e Gentile ed entrano Di Stefano e Gabrieli.

26' - Agostinelli ha un conto aperto con i legni: nel giro di due minuti prende prima la traversa su punizione poi il palo nell'azione successiva.

23' - GOOOL GOOOL GOOOL! Anche Bianco mette il sigillo alla sua ottima prestazione con una serpentina in area che trova la finalizzazione in rete: è il 6 a 0 viola. Il Cagliari ormai ha mollato

21' - Primo cambio viola: esce Krastev per Corradini.

20' - Altro cambio del Cagliari: esce Contini per Tramoni.

18' - GOOOOL GOOOL GOOOL! Montiel, molto in ombra, riesce ad accentrarsi e trovare l'angolino in alto alla destra di Cabras segnando così il 5-0. Bellissimo gol applaudito anche da Commisso che gli urla "Bravo Montiel".

14' - La Fiorentina pressa in area avversaria ma Agostinelli manca la cinquina con il suo tiro che sfila a lato della porta.

11' - Altro cambio per i sardi: entra Cavuoti per Conti.

4' - Il Cagliari ora si ritrova con l'uomo in meno e con altri due cambi (oltre al portiere di riserva Cabras per Masala) già effettuati all'inizio della ripresa: erano usciti Kourfalidis per Manca e Desogus per Del Pupo.

3' -GOOOL GOOOL GOOOL - Fiorini dal dischetto trasforma e port i viola sul 4-0.

2' - RIGORE Per la Fiorentina per fallo su Bianco da parte del portiere, espulso perché il giocatore stava andando in porta. Entra il portiere Cabras al posto del titolare D'Aniello (sacrificando masala).

1'- RIPARTITI

-------------------------------------INTERVALLO ---------------------------------

45' - Fine del primo tempo con la Fiorentina aventi per 3-0.

40'- GOOL GOOL GOOOL! Calcio d'angolo di Montiel, Spalluto svetta su tutti. Il Cagliari aveva recriminato in realtà sul calcio d'angolo.

28' - Sembra crescere la prestazione di Montiel, fino ad ora in ombra, e tenta di sorprendere il portiere con un tiro dal limite ma la palla finisce sul fondo.

27' Montiel ruba palla in area ma non si chiude l'azione con i compagni e l'azione, che poteva essere invitante, sfuma.

22' - Azione manovrata della Fiorentina con Spalluto che prova a finalizzare a rete ma la traiettoria è di poco fuori.

19' - Il Cagliari tenta il colpo dalla distanza e Contini preferisce tirare piuttosto che servire Masala ma il tiro non è preciso e finisce sul fondo.

15' - GOOOL GOOOL GOOOL! Raddoppio viola con Spalluto che raccoglie un lancio in profondità sulla destra e infila D'Aniello.

10' - Affondo del Cagliari che con Masala si rende pericoloso con un tiro dal fondo che però finisce sull'esterno della rete.

6' - GOOOOL GOOOL GOOOL Fiorentina in vantaggio grazie a Pierozzi che s'invola in area e chiude a rete una triangolazione con Bianco.

3' - Tiro di Desogus dalla distanza: Luci fuori dai pali prova a intervenire ma per sua fortuna la palla finisce di poco sul fondo

1' - Inizia la partita!

Quarta giornata del campionato Primavera, oggi la squadra di Alberto Aquilani ospita il Cagliari:

FIORENTINA: Luci; Gentile, Dalle Mura, Dutu, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Krastev; Agostinelli, Montiel, Spalluto. All. Aquilani.

CAGLIARI: D’Aniello; Zallu, Spanu, Boccia, Conti; Cusumano, Kourfalidis, Kanyamuna; Contini, Desogus, Masala. All. Agostini.

Arbitro: Vigile di Cosenza.