A. MARTINI, Domenica la gara in onore del centenario

Una corsa per rendere omaggio ad Alfredo Martino nel centenario della sua nascita, che si svolgerà domenica tra il Piazzale Michelangelo (partenza) e Sesto Fiorentino, arrivo e città dove il grande campione ha vissuto, passando per Fiesole, Borgo San Lorenzo, il Lago di Bilancino, e Le Croci di Calenzano. Alla corsa parteciperanno importanti squadre di professionisti italiane (anche in previsione del Giro) e non solo, oltre ad una rappresentativa della Nazionale in omaggio all'ex indimenticato ct azzurro, per un totale di 157 corridori. Presenti alla conferenza di presentazione a Palazzo Vecchio il presidente della Regione Giani, il sindaco di Firenze e città metropolitana Dario Nardella, l'Assessore allo sport del Comune di Firenze, il sindaco di Sesto, Falchi e, tra gli altri, la famiglia Martini rappresentata dai nipoti Edoardo (stadium manager della Fiorentina che con rammarico potrà essere solo alla partenza, per via dell'impegno allo stadio per la gara con il Milan) e Matteo Miano. L'intenzione di tutti gli organizzatori è che la corsa diventi un appuntamento fisso.