VIOLA, 15 mln ai procuratori nel 2023. Solo Inter e Juve di più

Su Tuttomercatoweb.com trova spazio un focus relativo alle spese dei club del nostro campionato per le commissioni ai procuratori. Nel 2023, i club di Serie A hanno versato oltre 220 milioni di euro agli agenti sportivi in commissioni per il trasferimento dei calciatori. È il dato che emerge dalla documentazione della Federcalcio, pubblicata come di consueto ogni anno in omaggio alle regole sulla trasparenza volute dalla FIGC. A esso vanno aggiunti i circa 9,5 milioni di euro versati ai procuratori direttamente dai giocatori, per un totale complessivo appena inferiore ai 230 milioni di euro.

Comanda la classifica l'Inter, con un versamento complessivo che sfiora i 35 milioni di euro. Il dato si spiega facilmente con i diversi parametri zero - nell'ultima stagione su tutti Marcus Thuram, per il quale sono state versati circa 8 milioni di euro di commissioni - approdati alla corte di Simone Inzaghi negli ultimi anni. Seguono la Juventus con 23 milioni di euro e la Fiorentina con 15,39 appena superiore ai dati di Roma e Milan. Fanalino di coda il Frosinone che arriva a 2,6 milioni di euro.

La classifica.

1. Inter € 34.807.561,60

2. Juventus € 23.055.874,66

3. Fiorentina € 15.391.259,40

4. Roma € 15.311.250,00

5. Milan € 15.274.174,44

6. Atalanta € 14.773.236,00

7. Napoli € 13.734.906,41

8. Udinese € 11.195.500,00

9. Bologna € 10.497.793,47

10. Genoa € 10.391.507,00

11. Lazio € 9.107.662,21

12. Salernitana € 8.027.662,70

13. Hellas Verona € 7.016.823,03

14. Monza € 6.443.632,30

15. Sassuolo € 4.901.314.34

16. Torino € 4.893.658,34

17. Empoli € 4.857.000,00

18. Cagliari € 4.562.355,31

19. Lecce € 3.246.554,83

20. Frosinone € 2.674.175,84