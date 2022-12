VIDEO, Selfie coi bimbi: che festa per Amrabat al mare

Grande festa per Sofyan Amrabat nei suoi giorni di ferie post-Mondiale: il centrocampista della Fiorentina, che si sta godendo alcuni giorni di relax al mare assieme al suo procuratore, è stato riconosciuto in spiaggia da alcuni bambini e si è concesso volentieri ad alcune foto: "Il miglior modo per far felici i bambini è renderli felici" è stato il pensiero del manager del numero 34, che su Instagram ha immortalato la scena. Ecco il video in questione: