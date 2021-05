VIDEO, Pulgar cecchino su punizione in allenamento

Seduta di allenamento in corso per la Fiorentina: i viola, al lavoro per la gara di sabato contro la Lazio, hanno pubblicato sul loro account Twitter un video della sessione odierna che ha come protagonista Erick Pulgar. Nel video il cileno realizza con gran precisione una punizione dal limite, una specialità che il centrocampista viola ha sfoderato anche nella gara di campionato contro il Milan, in cui andò a segno proprio con un calcio piazzato.