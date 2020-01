VIDEO, Drago dà il benvenuto a Cutrone cantando

La Fiorentina ha postato un video, sul proprio profilo Facebook, in cui Bartlomiej Dragowski dà il benvenuto al nuovo centravanti gigliato Patrick Cutrone al centro sportivo intonando il celebre coro che i tifosi del Wolverhampton indirizzavano all'ex Milan: "He loves the pizza, he loves the pasta".

Di seguito il video della gag:

"He loves the pizza, he loves the pasta" "He loves the pizza, he loves the pasta" #ForzaViola #Fiorentina #WelcomeCutrone Pubblicato da ACF Fiorentina su Sabato 11 gennaio 2020