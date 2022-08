SERIE B, Salta la luce a Como: gara sospesa 8 minuti

Curioso episodio avvenuto questa sera durante Como-Brescia di Serie B. C'è stato un black out allo Stadio Comunale "Giuseppe Sinigaglia": durante l'esecuzione di un calcio d'angolo dalla destra, che stava per calciare Galazzi, salta la luce a Como. Gara col Brescia quindi sospesa sullo 0-0 al 25' del primo tempo, per poi essere ripresa dopo 8 minuti di pausa, grazie al ritorno della luce.