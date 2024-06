SERIE A, Il punto sulle panchine tra conferme e incognite

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In attesa dell'inizio del calciomercato fissato al primo luglio, il mese di giugno è e sarà sicuramente condizionato dal cospicuo movimento di panchine in Serie A. Delle venti squadre della prossima stagione nel massimo campionato italiano, solo otto di queste hanno confermato i propri allenatori: Atalanta, Como, Empoli, Genoa, Inter, Lecce, Parma e Roma.

Questa settimana sono arrivate le ufficialità di tre nuovi allenatori: Raffaele Palladino alla Fiorentina, Vincenzo Italiano al Bologna e il ritorno in Serie A di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Facendo i conti, sono ancora nove le squadre in Serie A ancora senza una guida tecnica. Di queste, in tre squadre manca solo l'ufficialità dell'allenatore: Thiago Motta alla Juventus, Paulo Fonseca al Milan e Paolo Vanoli al Torino.

Per le panchine ancora vaganti ecco un punto sulla situazione. Il Cagliari deve far fronte alle dimissioni di Claudio Ranieri e settimane fa era uscito il nome di Ivan Juric in uscita dal Torino, ma in questi giorni si è fatta strada un possibile ritorno in Serie A dell'ex allenatore viola Paulo Sousa. Sulla panchina del Verona i nomi più papabili usciti in questi giorni sono quelli di Paolo Zanetti e, nelle ultime ore, di Andrea Sottil.

La panchina più calda in questo momento è quella della Lazio visto che Igor Tudor ha deciso di non continuare l'avventura bianco celeste. Il primo nome sulla lista è quello di Marco Baroni con il quale sono stati avviati i primi contatti, ma occhio a un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri. Nella giornata di ieri è uscito anche il nome di Massimiliano Allegri, mentre oggi sulle pagine del Corriere dello Sport sono spuntate anche alternative come Gennaro Gattuso e Paulo Sousa.

Sulla panchina del Monza i nomi per sostituire Palladino sono quelli di Baroni e Alessandro Nesta, quest'ultimo favorito visto la concorrenza della Lazio per Baroni. Per la panchina dell'Udinese da decidere se confermare Fabio Cannavaro, in alternativa ci sono i nomi di Eusebio Di Francesco e di Vincenzo Vivarini, reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro. Infine, per il neo promosso Venezia al tecnico Paolo Vivoli manca solo l'ufficialità per un suo passaggio al Torino e il nome più caldo per rimpiazzarlo è quello di Di Francesco.