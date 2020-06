RIBERY, Alaba-Muller, 9 Bundes come lui: "Ora basta"

Con la vittoria della Bundesliga ottenuta ieri sera, nel Bayern Monaco ci sono adesso due calciatori che hanno agganciato Franck Ribery, nel frattempo trasferitosi alla Fiorentina, nel club di coloro che sono riusciti a vincere 9 edizioni della Bundesliga: sono il difensore David Alaba e l'attaccante Thomas Muller. Il francese viola, che non ha dimenticato i suoi lunghi trascorsi in Baviera, si è complimentato con i due tramite il suo profilo Twitter, invitandoli poi simpaticamente a fermarsi adesso, perché "nessuno ha bisogno di 10 volte campioni della Bundes". Di seguito il tweet.

Welcome to the club. 9️⃣ Record champions! 🙌

But now it's enough guys. Nobody needs 1️⃣0️⃣ Bundesliga titles. 🤪 @esmuellert_ @David_Alaba pic.twitter.com/oHxHTAcK70