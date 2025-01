Quinta squadra in Champions? Italia ancora dentro, ma il mercoledì sorride alla Spagna

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Al momento sì ma attenzione alla Spagna. Il margine non lascia tranquilli e pesa la serata no con la sola vittoria dell'Inter, i pareggi di Atalanta e Bologna e le sconfitte di Juventus e Milan. Sarà importante pertanto il turno di questa sera in Europa League, con Lazio e Roma coinvolte rispettivamente contro Sporting Braga ed Eintracht. Questo il quadro fatto da Tuttomercatoweb.com (ricordiamo che le prime due federazioni, in questo momento Inghilterra e Italia, sbloccheranno la quinta squadra in Champions):

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 20.000

2. Italia 16.865

---- ---- ----

3. Spagna 16.214

4. Germania 14.359

5. Portogallo 13.600

6. Francia 13.428

7. Belgio 12.800

8. Olanda 10.416

9. Svezia 9.875

10. Repubblica Ceca 9.300

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 27.250 punti

2. Atalanta 21.000

3. Lazio 19.500

4. Milan 19.000

5. Juventus 16.250

6. Fiorentina 14.000

7. Bologna 11.000

8. Roma 7.000

Punti totali 135.000 - Media 16.875