PUSKAS-FIORE, Viola favoriti. Kean primo marcatore?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il sorprendente 3-3 del Franchi della scorsa settimana, la Fiorentina punta all'accesso ai gironi di Conference League nel ritorno dei playoff domani sera in casa degli ungheresi della Puskas Akademia. Nonostante la fragilità difensiva mostrata nella partita di andata, scrive Agipronews, i viola sono ancora favoriti per il passaggio del turno, che paga 1,25 su Sisal e 1,27 su Snai, contro il colpo dei magiari a 3,60 volte la posta. A favore degli uomini di Palladino anche le quote del match, con la vittoria della Fiorentina offerta a 1,50. Se il pareggio, che porterebbe ai tempi supplementari, è indicato a 4,25, il segno «1» è proposto a 5,75. L'Over, a 1,70, è in vantaggio sull'Under, a 2 volte la giocata.

Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-1 per la Fiorentina a 6,50, seguito dallo 0-2 a 7,25. A 14,50 il successo della Puskas Akademia per 1-0, mentre un nuovo 3-3 è indicato a 50. In attacco Palladino si affida ancora a Kean e Sottil, entrambi a segno nell'andata al Franchi: le loro nuove marcature si giocano rispettivamente a 2,50 e 3,50. In evidenza anche Beltran a 2,75. Fra gli ungheresi comandano invece Colley e Pulijc, entrambi offerti a 4.