PRESENZE MEDIE, Viola ottava in Serie A. Dato in decrescita

Concluso anche l'ultimo atto del campionato, il recupero della 29° giornata tra Atalanta e Fiorentina vinto dai viola, è arrivato il momento di fare le somme delle presenze totali medie dei tifosi allo stadio. Il dato ripreso da Calcio e Finanza, vede guardare dall'alto al basso l'Inter che con 72.800 tifosi medi per partita domina questa speciale classifica superando i cugini del Milan di sole 800 presenze medie in più. Staccate, subito dopo, ci sono le romane ed il Napoli mentre la Fiorentina con 28.400 presenze medie si classifica all'ottavo posto dietro alla neopromossa Genoa. Un dato in decrescita rispetto alla stagione passata quando al Franchi si registrarono 33.800 medie.