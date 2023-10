ORSOLINI, Tre gol come Palacio contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Opta, l'ultimo giocatore ad aver messo a segno tre col con la maglia del Bologna è stato Rodrigo Palacio nel maggio 2021 contro la Fiorentina. Quella partita finì 3-3 ed oltre alla tripletta di Palacio andarono a segno Vlahovic con una doppietta e Giacomo Bonaventura che siglò il momentaneo 2-1.

3 - Before #Orsolini (today he scored the first hattrick in Serie A), the last Bologna player able to score 3 goals in a single top-flight match has been Rodrigo Palacio vs Fiorentina (May 2021); the last Italian Bologna player Marco Di Vaio (March 2009). Tris #BolognaEmpoli