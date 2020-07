MIHAJLOVIC-GASPERINI, Litigio in campo e fuori

Ha creato scalpore il lunghissimo battibecco andato in scena ieri tra Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini, sia durante che dopo la partita tra le loro due squadre, Atalanta-Bologna, decisa dal gol di un ex viola quale Muriel. Nel corso della gara il tecnico della Dea è stato infatti allontanato dal campo dall'arbitro, dopo un litigio ad alta voce con Miha, che gli intimava con fare minaccioso di parlare solamente con i suoi calciatori. Non solo, perché il serbo ha rincarato la dose anche nel post-partita, dichiarando: "Se quel dito l'avesse puntato contro di me non so se l'avrebbe ancora...". Che dire, Mihajlovic sta davvero meglio a livello di salute e di energie, e lo dimostra ogni giorno di più. Quando si incrocia con un altro focoso come il Gasp, poi, le scintille sono assicurate.