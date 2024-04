MARTINELLI, "Intruso" nella top11 europea degli Under18

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La carriera di Tommaso Martinelli è in un limbo tra prima squadra e Primavera: costantemente aggregato al gruppo di Vincenzo Italiano, il portiere classe 2006 non ha quasi mai giocato con la formazione giovanile di Galloppa (solo tre presenze tra campionato Primavera e Coppa Italia). Nonostante questo, Martinelli si trova in una top 11 internazionale di prestigio: è quella di Score90, pagina social che ha inserito il portiere viola nella formazione dei migliori talenti Under18. Martinelli si trova accanto a talenti già in rampa di lancio come Cubarsi e Lamine Yamal (prodotti 2007 del Barcellona) o il coetaneo Endrick (già di proprietà del Real Madrid). Tutti calciatori già ben inseriti nelle prime squadre di club al vertice del calcio europeo. L'eccezione in questa lista futuri campioni è rappresentata proprio da Martinelli, unico di questa formazione senza neanche un minuto in prima squadra. Un dato impressionante che non dice molto del talento del calciatore, piuttosto della difficile gestione dei giocatori provenienti dai vivai in Italia e dell'idea che abbiamo dei "giovani" nel nostro sport e non solo.