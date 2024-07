ITALIANO, Gli incroci del cuore: torna a 'casa' a maggio

Quando viene stilato il calendario della Serie A l'occhio di tifosi e addetti ai lavori cade anche sugli incroci del passato e del cuore. E quindi tanti fiorentini hanno puntato il dito su Fiorentina-Bologna, ovvero la sfida in cui Vincenzo Italiano (risultati permettendo) dovrebbe mettere piede da avversario nello stadio che è stato casa sua per tre stagioni. Questo appuntamento è fissato per la penultima giornata di campionato, nel weekend del 18 maggio, mentre il primo incontro tra i due ex sarà al Dall'Ara il 15 dicembre, alla 16esima di A.

Palladino rivedrà in faccia il suo passato un po' prima, alla terza di campionato (1 settembre), quando al U-Power Stadium ci sarà Fiorentina-Monza. Il ritorno in Brianza per il tecnico viola è fissato alla prima di ritorno, 20esima giornata (12 gennaio).