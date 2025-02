Il tennista Cobolli si tatua il 52 giallorosso di Bove: ecco le foto dell'amico del calciatore

Il tennista Flavio Cobolli è uno degli amici più stretti di Edoardo Bove, al quale ha dedicato un nuovo tatuaggio: come svelato da alcune foto scattate durante uno dei suoi allenamenti in Messico e come mostrano le immagini postate su Instagram dallo stesso tennista, Cobolli si è tatuato sul braccio destro la maglia della Roma con il numero 52 che indossava proprio Bove. Tra l'altro alcuni giorni fa in occasione del torneo di Rotterdam, Bove era seduto nel box riservato proprio ai componenti dello staff del tennista per seguire la sfida del suo amico dal vivo.