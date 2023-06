IGOR, Ritornato a casa: "Dove tutto ebbe inizio"

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, INCONTRO TRA GLI AGENTI ED ITALIANO IN UN HOTEL In un hotel nei pressi del Viola Park è andato in scena nella serata un confronto tra Vincenzo Italiano ed i suoi agenti italiani, l'avvocato Caliandro e Diego Nappi (in foto). Il tecnico, che proprio oggi si è accordato con la Fiorentina dopo un pranzo con... In un hotel nei pressi del Viola Park è andato in scena nella serata un confronto tra Vincenzo Italiano ed i suoi agenti italiani, l'avvocato Caliandro e Diego Nappi (in foto). Il tecnico, che proprio oggi si è accordato con la Fiorentina dopo un pranzo con... NOTIZIE DI FV IGOR, PRESTO SARÀ ADDIO: FULHAM IN FORTE PRESSING Igor-Fiorentina, sarà separazione. Come avevamo già riportato un mese fa su Firenzeviola.it il centrale brasiliano lascerà la squadra viola in estate. La scadenza 2024 e la voglia di cambiare aria del giocatore, dopo una stagione con alti e bassi,... Igor-Fiorentina, sarà separazione. Come avevamo già riportato un mese fa su Firenzeviola.it il centrale brasiliano lascerà la squadra viola in estate. La scadenza 2024 e la voglia di cambiare aria del giocatore, dopo una stagione con alti e bassi,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi