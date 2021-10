IBRA, Festa per i 40 anni: Milan regala un vino dell'81

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Una grande torta con la sagoma del viso di Zlatan Ibrahimovic e la scritta 'Always IZ', bollicine per il brindisi e una bottiglia di vino rosso in regalo imbottigliata nel 1981, anno in cui l'attaccante svedese è nato. Grande festa a Milanello per celebrare Ibrahimovic che oggi compie 40 anni. Presente tutta la squadra, Stefano Pioli e i dirigenti Maldini e Massara oltre a tutto il personale dell'impianto sportivo rossonero. "Caro Zlatan, una volta ci hai detto di essere come il vino rosso. Per festeggiarti nel giorno del tuo compleanno ti regaliamo questa bottiglia. È stata imbottigliata quando sei nato. È come te, più passano gli anni e più migliora", il biglietto scritto dal club rossonero. Sorrisi e momenti sereni a Milanello come emerge dal video pubblicato su Instagram dalla società. Ibra non scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta perché ancora non a disposizione, tornerà probabilmente dopo la sosta per le nazionali per la sfida contro il Verona del 16 ottobre. (ANSA).