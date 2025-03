Gosens: nessun altro ha fatto meglio di lui in termini di gol e assist nel suo ruolo

Dal suo arrivo in Serie A, Robin Gosens ha cambiato il concetto stesso di ruolo per i terzini e i quinti di centrocampo. Giocatore versatile e completo, Gosens ha dimostrato che il ruolo difensivo può essere affiancato con grande successo da una capacità offensiva straordinaria. Dopo l'esperienza all'Atalanta, dove ha lasciato un segno indelebile, ora alla Fiorentina, l'esterno tedesco continua a essere un punto di riferimento, non solo per la sua capacità di difendere ma anche per i suoi numeri eccezionali in fase di attacco.

Dal suo ingresso in Serie A, nessun altro terzino o quinto ha fatto meglio di lui in termini di contributi offensivi. Con 32 gol e 21 assist in campionato, Gosens ha abbattuto ogni record, dimostrando che un terzino può essere una delle armi più letali di una squadra. La sua capacità di inserirsi con tempismo e precisione nelle azioni offensive ha fatto sì che i suoi numeri fossero superiori anche a molti attaccanti puri. Non solo ha segnato e servito assist, ma ha anche trasformato il modo in cui i terzini vengono visti, portando a una nuova era in cui gli esterni difensivi sono ormai anche protagonisti in fase di finalizzazione.

Classifica dei terzini/quinti più prolifici in Serie A:

1) Robin Gosens (Fiorentina) – 32 gol, 21 assist

2) Theo Hernández (Milan) – 30 gol, 23 assist

3) Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 19 gol, 28 assist

4) Juan Cuadrado (Atalanta) – 14 gol, 24 assist

5) Cristiano Biraghi (Torino) – 14 gol, 19 assist