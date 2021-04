GIGGS, A giudizio per violenza: salta gara con l'Italia

Ryan Giggs, ex capitano e una delle leggende contemporanee del Manchester United, è stato incriminato per violenza privata, minacce e "comportamento coercitivo" nei confronti di due donne, ossia l'ex fidanzata e la sorella di quest'ultima. Giggs si dichiarerà non colpevole il prossimo 28 aprile quando comparirà davanti alla corte di Manchester e Salford che potrebbe anche condannarlo alla detenzione qualora lo giudicasse colpevole per questi reati. La decisione odierna dei magistrati arriva dopo l'arresto lo scorso 1 novembre del 47enne Giggs, che è ufficialmente ancora allenatore della nazionale del Galles. A causa delle accuse di maltrattamenti, Giggs non sarà il tecnico della nazionale del Galles il prossimo giugno: "Il caso deve essere ancora appurato", ha detto la federazione di Cardiff. A sostituirlo (anche contro l'Italia, che affronterà il Galles il 20 giugno) il suo assistente Robert Page, che ha già guidato la nazionale dopo che l'ex bandiera dei Red Devils si era autosospeso, d'accordo con la Federazione. Giggs si dice certo: "Il mio nome sarà presto di nuovo pulito".