GALLIANI, Oggi il matrimonio: invitati DDV e Montolivo

© foto di Giacomo Morini

Fiori d'arancio per l'ad del Monza Adriano Galliani: come riporta Il Corriere della Sera, nella giornata odierna il dirigente ex Milan, 80 anni, si sposerà con Helga Costa, la sua compagna da 13 anni. Al tavolo degli sposi ci saranno Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, gli altri storici collaboratori di Silvio Berlusconi, insieme alla sua ultima compagna Marta Fascina, Flavio Briatore (e al suo fianco Elisabetta Gregoraci), Diego Della Valle, Gabriele Gravina, e Antonio Tajani e Pierferdinando Casini.

Presente anche parte del mondo del calcio, come Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Alessandro Nesta, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo con la moglie Anna Billò. E non può di certo mancare una rappresentativa del Monza, come il capitano Pessina e il difensore Pablo Marí. Ma saranno presenti anche il consulente tecnico François Modesto, il d.s. Michele Franco, il direttore operativo Daniela Gozzi, il segretario generale Davide Guglielmetti.