FOTO, Rosati svela chi è il portiere forte in famiglia

Antonio Rosati, via social, svela chi è il vero portiere della famiglia: si tratta del figlio che segue le orme del padre, giocando nelle giovanili della Sancat. Il baby nella foto postata su Instagram dal terzo portiere viola mostra la medaglia vinta con la sua squadra e Rosati non ha dubbi: "In questa foto c'è solo un portiere... forte! Orgoglioso di te. #primamedaglia #fatherandson".