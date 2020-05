FOTO, Pezzella augura buon 119° anniversario al River

Nella carriera di German Pezzella il River Plate è più di una semplice tappa di percorso, è la squadra con cui ha debuttato tra i professionisti guadagnandosi poi la chiamata del grande calcio europeo. Per questo il difensore della Fiorentina non poteva proprio esimersi dal fare i suoi auguri alla squadra di Buenos Aires, in occasione del 119esimo anniversario del club. Lo fa mostrando uno scatto che lo ritrae esultante, baciando la maglia, dopo aver segnato un gol fondamentale per la vittoria del titolo dei Millonarios, contro il San Lorenzo.