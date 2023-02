FOTO, Oggi compie gli anni Gabriel Omar Batistuta

La giornata di oggi non sarà importante solo per i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Torino, ma anche perché è il compleanno di un'icona della storia viola: Gabriel Omar Batistuta. Il bomber argentino, nato il 1 febbraio 1969, spegne oggi le candeline. Gol spettacolari, leadership e leggenda assoluta che ha portato la Fiorentina a giocare nei palcoscenici più importanti d'Europa. Di seguito il post Instagram di FirenzeViola.it per celebrare il Re Leone in questa giornata speciale.