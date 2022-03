FOTO, Castrovilli e Rachele a P. Vecchio: il motivo

Questa mattina Rachele Risaliti, miss Italia 2016 nonché compagna del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, ha pubblicato alcune Instagram Stories assieme al calciatore a Palazzo Vecchio. Il motivo riguarda il loro matrimonio, prossimo ad arrivare: in particolare i due si sono recati in Piazza della Signoria per firmare delle pubblicazioni relative alla cerimonia. Di seguito le immagini in questione: