Fiorentina-Genoa, scintille tra Dodo e Vieira, il tecnico francese al brasiliano: "Vergognati"

Patrick Vieira e Dodo protagonisti durante Fiorentina-Genoa di un battibecco a bordocampo. L'episodio incriminato è il rigore richiesto dal brasiliano al 4' per un presunto fallo subito da Miretti, azione poi controllata al Var dall'arbitro Collu, che ha poi deciso di far ricominciare il gioco da una punizione per i rossoblù per fallo in attacco. Durante la review al Var Vieira si sarebbe avvicinato a Dodo dicendogli: “Ti devi vergognare”, secca la risposta del terzino della Fiorentina, che ha replicato “Stai zitto”. Questo il resoconto fatto dai bordocampisti di Dazn.