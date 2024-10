DODO, Il brasiliano terzo per dribbling riusciti in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dodo è uno dei giocatori che ha avuto un buon impatto in questo inizio di stagione. Oramai è diventato imprescindibile per Raffaele Palladino e c'è un ulteriore dato che premia il terzino brasiliano. Il Cies, l'osservatorio del calcio mondiale, ha realizzato una classifica sui calciatori con la più ala percentuale di dribbling riusciti nei top 5 campionati europei e Dodo è il terzo in Serie A in questa speciale classifica, nonché decimo nei top 5 campionati europei.

In Serie A al primo posto troviamo Nuno Tavares che è anche il terzo in Europa alle spalle di Kudus e Ndiaye. Al secondo posto in Serie A (al quarto nei top 5 campionati europei) c'è l'esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.