DE GEA, Il saluto social a Iniesta: "Ci hai fatto sognare"

David De Gea rende omaggio a un grandissimo del calcio spagnolo: con un post sul proprio profilo Instagram, il portiere della Fiorentina ha salutato Andrés Iniesta, ex centrocampista che ha annunciato ieri il suo addio al calcio. Per la leggenda iberica, campione del Mondo con la Spagna e colonna del miglior Barcellona di sempre, De Gea (che con lui ha vissuto tante avventure in Nazionale Spagnola) ha usato parole che trasudano rispetto e ammirazione: "Una vera icona del calcio in tutto il mondo. Hai fatto sognare il nostro paese e vivrai per sempre nella storia. Un'autentica icona del calcio mondiale". Ecco il suo post: