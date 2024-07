CONFERENCE, Oggi al via la quarta edizione: le gare

FirenzeViola.it

Inizia oggi la lunghissima maratona della Conference League 2024-25: il viaggio che terminerà a Wrloclaw il 28 maggio 2025 con la finale, parte da lontano, col primo turno dei playoff in programma il 10-11 e e il 17-18 luglio prossimi. La Fiorentina scenderà in campo invece il 22 e 29 agosto 2024 per l'ultimo turno dei playoff, con avversario ancora da conoscere (lo sapremo a inizio agosto). E in una competizione che quest'anno annovererà anche il Chelsea (impegnato come la squadra di Palladino nel preliminare di fine agosto), Meets Data ha calcolato che, dopo i blues, sono proprio i viola quelli con più chances di qualificarsi alla fase a gironi che partirà da settembre. Ecco intanto gli accoppiamenti del primo turno:

Ecco le 50 squadre che si affronteranno a luglio:

FK Velež Mostar (BIH) - Inter Club d'Escaldes (AND)

Floriana FC (MLT) - SP Tre Penne (SMR)

FC Torpedo (BLR) - FC Milsami Orhei (MDA)

FA Šiauliai (LTU) - FCI Levadia Tallinn (EST)

Bala Town FC (WAL) - Paide Linnameeskond (EST)

La Fiorita 1967 (SMR) - FC Isloch Minsk Region (BLR)

Caernarfon Town FC (WAL) - Crusaders FC (NIR)

JK Tallinna Kalev (EST) - FC Urartu (ARM)

Valur (ISL) - KF Vllaznia (ALB)

FCB Magpies (GIB) - Derry City FC (IRL)

FC Malisheva (KOS) - FK Budućnost Podgorica (MNE)

Atlètic Club Escaldes (AND) - F91 Diddeleng (LUX)

FK Partizani (ALB) - Marsaxlokk FC (MLT)

FK Auda (LVA) - B36 Tórshavn (FRO)

Stjarnan (ISL) - Linfield FC (NIR)

FC Torpedo Kutaisi (GEO) - KF Tirana (ALB)

Shelbourne FC (IRL) - St Joseph's FC (GIB)

FC Aktobe (KAZ) - FK Sarajevo (BIH)

NK Bravo (SVN) - Connah's Quay Nomads FC (WAL)

FK Liepaja (LVA) - Víkingur (FRO)

FC Noah (ARM) - KF Shkëndija (MKD)

GFK Tikves (MKD) - Breiðablik (ISL)

FK Mornar (MNE) - FC Dinamo Tbilisi (GEO)

FC UNA Strassen (LUX) - KuPS Kuopio (FIN)

VPS Vaasa (FIN) - FK Žalgiris (LTU)