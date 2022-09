CLASSIFICA, Viola a -3 rispetto all'anno scorso

In un interessante approfondimento pubblicato oggi, Tuttomercatoweb fa i conti in tasca alle squadre di Serie A in termini di punti, comparando la classifica attuale del campionato italiano a quella della stagione scorsa a parità di giornata. Rispetto alla scorsa stagione l'Atalanta capolista ha tre punti in più. Saldo negativo per le due squadre seconde a undici punti: il Napoli - un anno fa a punteggio pieno - ha quattro punti in meno, il Milan due. Meno quattro anche per l'Inter, +4 per la Juventus. Per quanto riguarda la Fiorentina, nel confronto con lo scorso campionato i viola sono in saldo negativo di 3 punti, visto che alla 5a giornata della Serie A 2021/22 la squadra di Italiano aveva 9 punti, a fronte dei 6 raccolti in questo avvio. Ecco la classifica completa:

Atalanta 13 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 5 giornate)

Napoli 11 (-4)

Milan 11 (-2)

Udinese 10 (+3)

Roma 10 (-2)

Torino 10 (+3)

Juventus 9 (+4)

Inter 9 (-4)

Lazio 8 (=)

Salernitana 6 (+5)

Fiorentina 6 (-3)

Sassuolo 6 (+2)

Hellas Verona 5 (+1)

Spezia 5 (+1)

Empoli 4 (-2)

Bologna 3 (-5)

Lecce 2 (in Serie B)

Sampdoria 2 (-3)

Cremonese 1 (in Serie B)

Monza 0 (in Serie B)