CAPUTO, Il mio gol nel derby per Sofia. E un tifoso viola...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Al portale gianlucadimarzio.com ha parlato l'attaccante dell'Empoli Ciccio Caputo, che ha raccontato la sua estate travagliata al fianco della figlia Sofia, ricoverata per 50 giorni in ospedale. Un periodo complesso che la punta si è messa alle spalle con il gol nel derby alla Fiorentina: “Il gol per un attaccante è sempre importante, ma stavolta è una rete speciale. È uno dei gol più significativi che ho fatto. Ha portato la squadra in vantaggio e abbiamo vinto il derby che è importante per i tifosi. Ma sapete tutti la dedica che ho fatto dopo. Quando mia figlia è stata ricoverata, dopo 20 giorni ho pensato di smettere con il calcio. Adesso il peggio è passato.

Messaggi? Ne ho ricevuti tanti ma ne ho letto uno su Instagram di un tifoso della Fiorentina che diceva: “Ciccio, ti ho insultato dopo il gol fino alla fine della partita, te ne ho dette di tutte, ma dopo ho visto l’intervista e la persona che sei, mi sento veramente una merda. Scusami, sarò un tuo fan da ora in poi”. Questo mi ha colpito davvero”.