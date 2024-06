CAMPIONATO LIBICO, Il Viola Park non ospiterà le fasi finali

FirenzeViola.it

Secondo quanto scritto su Il Corriere Fiorentino, le finali del campionato libico non si giocheranno più in Toscana bensì nella Regione Lazio, anche se la Federazione libica è in cerca di impianti idonei ad ospitare le fasi finali.

Inizialmente, le partite si sarebbero dovute giocare al Viola Park, al Castellani di Empoli e al Garibaldi di Pisa (QUI LA NOTIZIA). Il motivo per il quale le partite non verranno più svolte negli impianti designati in Toscana lo spiega il giornalista Morad Dakhil, dell'emittente libica Wasat Tv:

"Non gli sono piaciuti gli alberghi che gli erano stati messi a disposizione tra Campi Bisenzio, Montecatini Terme e Pisa. Alberghi, tra l’altro, dove i vari club avrebbero dovuto dividersi invece che condividere ognuno il proprio".

Inoltre, non tutti gli impianti designati sarebbero a disposizione nella regione Lazio perché le squadre non vogliono usare terreni in erba sintetica.