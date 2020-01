BLOOMBERG, La luna di miele di Rocco a Firenze

La nuova avventura da proprietario della Fiorentina di Rocco Commisso trova ampio spazio questa mattina anche sul noto portale di informazione statunitense Bloomberg.com. Nel corso del lungo articolo, in cui viene ripercorsa la carriera da studente prima e da imprenditore poi del tycoon italo-americano, il sito spiega quali sono stati i motivi che hanno portato “un miliardario del Bronx a comprare una squadra italiana con l’obiettivo di riportarla ai fasti del passato”. Come viene sottolineato da Bloomberg, il calcio europeo è particolarmente infido perché, a differenza degli sport americani, le squadre possono essere retrocesse e questo è un rischio che al suo primo anno in viola Commisso sta vivendo, anche se sono in programma importanti investimenti (vengono ribaditi i tre concetti espressi dal presidente viola sul fronte stadio: velocità di realizzazione, controllo totale dell’area e costi ragionevoli). Chiusura poi sul rapporto tra Commisso e i tifosi: come sottolinea il portale, Rocco si sta godendo un periodo di luna di miele con i fan viola. L’aspetto che lo porta a differenziarsi dalla proprietà del Milan o da quella del Manchester United è che il numero uno di Mediacom è un tifoso del calcio italiano prima di tutto. Da quando ha acquistato il club, ha assistito a tante sessioni di allenamento, ha svolto molte conferenze stampa, ha spesso mangiato con i giocatori e partecipato a tutte le partite alle quali ha potuto presenziare: “Adoro tutto ciò“, ha detto. "Per cosa pensate che io sia venuto qui?"

