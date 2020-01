ACF, Gli auguri social agli ex Borja Valero e Osvaldo

Mattinata di auguri social per la Fiorentina che, tramite i propri account ufficiali, ha voluto fare gli auguri di compleanno a due suoi ex calciatori. Sono Borja Valero (35 anni), adesso all'Inter, e Daniel Osvaldo (34 anni), in procinto invece di tornare in attività nella sua Argentina con la maglia del Banfield. Entrambi, a modo loro, hanno scritto pagine importanti di storia viola. Di seguito gli auguri social mandati dal club.