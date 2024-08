ACCADDE OGGI, 98 anni fa la fondazione della Fiorentina

Fonte: Dna

Era il 29 agosto 1926 e il marchese Luigi Ridolfi decise di fondare l'Associazione Calcio Firenze, denominata l'anno seguente Associazione Calcio Fiorentina: comincia così una storia quasi centenaria che proprio oggi segna un'altra tacca. Non siamo ancora a cento, ma manca poco. Con oggi sono novantotto gli anni di una squadra che nel tempo ha cambiato colori, stemmi e denominazioni. La passione è rimasta quella, vecchia ormai quasi un secolo, partita dalla scintilla di quel 29 agosto 1926.

Tra quella data e questa un turbinio di eventi, qualche trofeo (l'ultimo vecchio ormai di ventitré anni), altrettante (se non di più) delusioni, un'infinità di emozioni. "Lei è del '26 ed è sempre nei sogni miei" cantavano - e cantano tutt'ora - in curva. Quella Lei in viola oggi compie 98 anni e, nonostante il susseguirsi di volti, presidenti, allenatori e calciatori, non ha perso un briciolo di fascino. Tanti auguri Fiorentina.