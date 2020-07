VLAHOVIC E IL PERIODO NO: SERVE UN'INVERSIONE DI TENDENZA

Con il pareggio per 0-0 contro l'Inter, la Fiorentina ha centrato ieri sera il sesto risultato utile consecutivo, certificando così l'ottimo periodo di forma. Se da un lato alcuni giocatori sono in netta ripresa, vedi Patrick Cutrone, c'è anche chi sta incontrando qualche difficoltà di troppo dopo un anno in cui aveva evidenziato qualità importanti come Dusan Vlahovic. L'attaccante gigliato si è ritagliato il suo spazio in una stagione complicata per il club di Commisso ed ha dimostrato notevole personalità cercando sempre di trascinare i compagni o comunque di tentare la giocata risolutiva.

I dati delle ultime 8 partite però sono impietosi con lui: 5 presenze di cui solo una da titolare, 144 minuti giocati, un'espulsione, 2 gare saltate per squalifica e ieri sera 90 minuti in panchina. La flessione sembra evidente e non è un caso che sia coincisa con l'esplosione di Cutrone e il recupero di Kouame che lo hanno fatto finire un po' nel dimenticatoio. Al giorno d'oggi però troppo spesso si tende a sottovalutare la carta d'identità di un ragazzo che è nato soltanto il 28 gennaio 2000 ed ha 38 gettoni in Serie A. Gli alti e bassi sono naturali, ma chi ha talento da vendere come il serbo è chiamato ad un riscatto che potrebbe già avvenire in queste ultime sfide con la tranquillità di una salvezza già ottenuta e sfruttando una squadra finalmente continua sotto il piano dei risultati.

Il futuro di Vlahovic è un dilemma visto che l'obiettivo primario in questa fase di carriera è giocare e mettere minuti nelle gambe. L'ex Partizan Belgrado ha già dimostrato di essere in grado di far parte dei viola, ma per essere protagonista assoluto e reggere da solo l'attacco dei viola ha bisogno di maturare e farsi le ossa. Ecco dunque che il prestito potrebbe rappresentare una soluzione, ma non è detto che Iachini (o chi siederà sulla panchina della Fiorentina) sia disposto a fare a meno di lui. Nel frattempo serve un'inversione di tendenza, un cambio di marcia.