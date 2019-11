VLAHOVIC CON RIBERY, IN MEZZO CRISTOFORO. CHIESA A DESTRA

Affrontare una battaglia con la rabbia di chi deve farsi perdonare una prestazione orribile. La Fiorentina riprende oggi il suo cammino a Verona al cospetto di quella che Montella ha definito come una delle rivelazioni della stagione, e a guardare i numeri della squadra di Juric c’è da credergli. Anche se è la difesa il punto di forza dei veneti oggi al Bentegodi la Fiorentina dovrà guardarsi anche dagli inserimenti dei centrocampisti avversari e se l’idea è quella di coprirsi in mezzo al campo l’inserimento di Vlahovic appesantisce l’attacco con Chiesa dirottato a destra.

Federico non sta benissimo, l’ha anticipato lo stesso Montella ieri in sala stampa, ma salvo sorpresa stringerà i denti e scenderà in campo più nella veste di esterno di fascia che non di attaccante. Nel 3-5-2 che Montella ha in testa (il 4-3-3 per il momento è da escludere perché non privilegerebbe le doti di Ribery, indicazione quest’ultima ribadita dallo stesso tecnico) Chiesa sarà sulla destra di una linea completata dal trio Benassi, Badelj, Cristoforo in mezzo (più sfavoriti nei ballottaggi Zurkowski e Ghezzal) e da Dalbert sulla sinistra. Dietro, poi, confermati i soliti tre Milenkovic, Pezzella, Caceres davanti a Dragowski.

Il Verona invece perde Kumbulla in difesa oltre agli assenti Bessa e Veloso e rilancia l’ex Di Carmine in attacco (Stepinski andrà in panchina) con Verre e Zaccagni a supporto. Dietro, davanti al portiere Silvestri, ci saranno Rrahmani, Gunter e l’altro ex Empereur mentre Faraoni e Lazovic agiranno rispettivamente a destra e sinistra. Con l’osservato speciale Amrabat - anche sul mercato - l’altro centrocampista sarà Pessina con lo scozzese Henderson e l’Under 20 azzurro Danzi in panchina

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Empereur, Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Zaccagni, Verre, Di Carmine

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert, Ribery, Vlahovic